Интерактивная лекция, посвященную джину — одному из самых популярных крепких напитков. Узнаешь о его происхождении, познакомимся с традициями производства и многообразием стилей, о том, как географические особенности, климат и местные ингредиенты влияют на вкус и аромат джина. Ведущий расскажет о подходящих бокалах и поделится секретами миксологии — ты сможешь готовить коктейли на джине дома с точностью профессионала. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.