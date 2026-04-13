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Культограм: «Красота в изгнании»

Джаз клуб «Эссе», Пятницкая улица, 27с3А

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Атмосферный ужин, где поговорят о том, как в 1920-1930-х годах эмигрантки из России стали законодателями моды на Западе. Первая волна русской эмиграции внесла неоценимый вклад в искусство Франции. Большую часть модных домов, ателье и мастерских основали именно русские аристократки. Русские женщины проявляли себя не только как высококлассные модельеры, но и как модели, обладая прекрасным воспитанием, красотой, манерами и громким титулом, сводившим с ума парижан. Спикер — Ирина Буреева — гид-культуролог, организатор сборных групп и индивидуальных экскурсий по городу, блогер, лектор, голос туристического сервиса RUSPASS. Постоянный эксперт на радио и ТВ, участница различных городских проектов. В стоимость входит: — яркий рассказ спикера; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка.

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