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Культограм: «Энди Уорхол»

Джаз клуб «Эссе», Пятницкая улица, 27с3А

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Уорхол не нуждается в представлении. Его знают во всём мире, по крайней мере, как автора легендарных цветных портретов Мэрилин Монро и банок супа Кэмпбелл. Сегодня он одна из самых ярких личностей искусства ХХ века, который кроме того был продюссером, дизайнером, писателем, коллекционером, издателем и кинорежиссёром. В Соединённых штатах Энди Уорхол стал суперзвездой, личность которой обсуждали на первых страницах солидные печатные издания. Но начиналось всё не так радужно. Как, будучи застенчивым болезненным мальчиком, выросшим в бедной семье, ему удалось стать богатым, знаменитым и заслужить статус «короля» поп-арта расскажет Александра Солдатова. Спикер — Александра Солдатова — художник-дизайнер, автор и ведущая образовательных программ об искусстве ХХ века В стоимость входят: — увлекательное погружение в мир поп-арта — основное блюдо — десерт — бокал вина или чай/кофе — репортажная фотосъёмка

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