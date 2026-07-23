Уорхол не нуждается в представлении. Его знают во всём мире, по крайней мере, как автора легендарных цветных портретов Мэрилин Монро и банок супа Кэмпбелл. Сегодня он одна из самых ярких личностей искусства ХХ века, который кроме того был продюссером, дизайнером, писателем, коллекционером, издателем и кинорежиссёром. В Соединённых штатах Энди Уорхол стал суперзвездой, личность которой обсуждали на первых страницах солидные печатные издания. Но начиналось всё не так радужно. Как, будучи застенчивым болезненным мальчиком, выросшим в бедной семье, ему удалось стать богатым, знаменитым и заслужить статус «короля» поп-арта расскажет Александра Солдатова. Спикер — Александра Солдатова — художник-дизайнер, автор и ведущая образовательных программ об искусстве ХХ века В стоимость входят: — увлекательное погружение в мир поп-арта — основное блюдо — десерт — бокал вина или чай/кофе — репортажная фотосъёмка