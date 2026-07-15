Атмосферный ужин от Культограм, посвящённый самому загадочному и гениальному архитектору модерна — Антонио Гауди. На ужине с искусствоведом ты откроешь для себя «другого» Гауди — не только как создателя Саграда Фамилия, но и как человека со своими привычками, странностями, вдохновением и внутренним миром. Посмотришь на его творчество через детали жизни, символы и скрытые смыслы, которые он зашифровывал в архитектуре. Ты узнаешь интересные факты, о которых редко говорят: — каким был повседневный образ жизни Гауди и почему он почти полностью посвятил себя одному проекту; — как он работал с природой и почему считал её главным учителем; — какие символы он «прятал» в фасадах и интерьерах своих зданий; — почему его архитектуру называют «каменной Библией» Барселоны; — как он создавал формы без чертежей и что заменяло ему привычное проектирование; — а также о вдохновении, религии, городе и судьбе великого архитектора. Спикер: Натали Лавренова — искусствовед, коллекционер современного искусства, основатель и ведущая онлайн-лектория, приглашённый преподаватель в ведущих ВУЗах Москвы. В стоимость входят: — увлекательное погружение в мир Гауди — основное блюдо — десерт в стилистике вечера — бокал вина или чай/кофе — репортажная фотосъёмка