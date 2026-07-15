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Культограм: «Антонио Гауди»

Джаз клуб «Эссе», Пятницкая улица, 27с3А

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Атмосферный ужин от Культограм, посвящённый самому загадочному и гениальному архитектору модерна — Антонио Гауди. На ужине с искусствоведом ты откроешь для себя «другого» Гауди — не только как создателя Саграда Фамилия, но и как человека со своими привычками, странностями, вдохновением и внутренним миром. Посмотришь на его творчество через детали жизни, символы и скрытые смыслы, которые он зашифровывал в архитектуре. Ты узнаешь интересные факты, о которых редко говорят: — каким был повседневный образ жизни Гауди и почему он почти полностью посвятил себя одному проекту; — как он работал с природой и почему считал её главным учителем; — какие символы он «прятал» в фасадах и интерьерах своих зданий; — почему его архитектуру называют «каменной Библией» Барселоны; — как он создавал формы без чертежей и что заменяло ему привычное проектирование; — а также о вдохновении, религии, городе и судьбе великого архитектора. Спикер: Натали Лавренова — искусствовед, коллекционер современного искусства, основатель и ведущая онлайн-лектория, приглашённый преподаватель в ведущих ВУЗах Москвы. В стоимость входят: — увлекательное погружение в мир Гауди — основное блюдо — десерт в стилистике вечера — бокал вина или чай/кофе — репортажная фотосъёмка

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