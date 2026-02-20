Да кто там шумит?! Для тебя сыграют: «Горим!» — металкор с вайбами нулевых для ностальгирующих эмокидов. «Ютани» — лучший эмо-шугейз из всего что существует на российской сцене по мнению организаторов. «Heritage» — новое и очень многообещающее имя в металкоре. Вход — донат (любая купюра)