Кто там шумит?
Малая Семёновская улица, 5с10
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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Да кто там шумит?! Для тебя сыграют: «Горим!» — металкор с вайбами нулевых для ностальгирующих эмокидов. «Ютани» — лучший эмо-шугейз из всего что существует на российской сцене по мнению организаторов. «Heritage» — новое и очень многообещающее имя в металкоре. Вход — донат (любая купюра)
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