Вечеринка знакомств на теплоходе. Круиз по Москве-реке — это не просто прогулка, а настоящее приключение, где ты сможешь познакомиться с интересными людьми в непринуждённой обстановке. Знакомства происходят в формате Флирт Пати «Замки и Ключи». Суть игры — мужчины при входе получают ключи, а девушки замки. Чтобы познакомиться, нужно проверить откроет ли ключ замок? Знакомиться легко и весело. Здесь вся инициатива в твоих руках. Подходи к любому участнику и пробуй, подойдёт ли ключ к замку. Прекрасная возможность для начала разговора и завязывания нового знакомства. Ты сможешь не только пообщаться с интересными людьми, но и полюбоваться великолепными вечерними видами на берега Москвы-реки. Верхняя палуба теплохода представляет собой уютную прогулочную площадку, на которой имеется открытый ресторан, где можно удобно расположиться с бокалом вина и, вдыхая свежий речной воздух, наслаждаться красотой проплывающего мимо пейзажа. В течение вечера будет много музыки, танцев, конкурсов от ведущего. Для гостей работает бар, где ты можешь заказать напитки и коктейли. Так же на теплоходе есть ресторан на закрытой палубе, так что неожиданный дождь будет совсем не страшен. Вечеринка на теплоходе длится 3 часа, за которые у тебя будет достаточно времени, чтобы пообщаться с большим количеством интересных людей, потанцевать, отдохнуть. Акция — при покупке 2-х билетов и более — 3199 руб за билет. Вечеринка будет проходить на прогулочном теплоходе «Фалькон». На теплоходе две прогулочных палубы (открытая и закрытая), танцпол, будет работать ресторан. Желающие могут принести на вечеринку свой алкоголь — действует пробковый сбор 500руб/бутылка. Сбор гостей с 18.30 на причале «Северный Речной вокзал». Теплоход отходит от причала в 19.00, возвращаемся на этот же причал в 22.00. Теплоход движется без остановок.