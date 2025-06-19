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Кристобаль Баленсиага — скульптор формы

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Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Лекция + мастер-класс по фэшн-скетчингу. Фэшн-скетчинг — это процесс создания эскизов и иллюстраций, которые представляют идеи и концепции модных дизайнеров. Ты сможешь поговорить про возвращение силуэтов 60-х, влияние моды на другие сферы, а также влияние других сфер на моду. В конце каждый нарисует один из знаменательных образов дизайнера! Все материалы предоставляются, поэтому каждый заберёт с собой красивый скетч! Запись через ТГ, участие бесплатное.

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