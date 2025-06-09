Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Фекция + мастер-класс по фэшн-скетчингу. Фэшн-скетчинг — это процесс создания эскизов и иллюстраций, которые представляют идеи и концепции модных дизайнеров. Поговори про Кристобаля, про актуальность силуэтов 60-х и просто обсудим красивое! а после нарисуешь один из знаменательных образов дизайнера. Все материалы предоставляются. Запись через ТГ
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