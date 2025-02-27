Популярная московская комиКиса и яркая представительница шоу «Женский стендап» на ТНТ приготовила для тебя свой первый сольный концерт с отличной плотностью юмора и сногсшибательными отыгрышами, которые являются ее визитной карточкой. Скидки и акции ресторана во время мероприятия не действуют. Обрати внимание, что столы продаются по местам. Если хочешь сидеть без подсадки, нужно выкупать стол целиком.