Кристина Ганина. Сольный стендап концерт
Тверская ул., 22
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Популярная московская комиКиса и яркая представительница шоу «Женский стендап» на ТНТ приготовила для тебя свой первый сольный концерт с отличной плотностью юмора и сногсшибательными отыгрышами, которые являются ее визитной карточкой. Скидки и акции ресторана во время мероприятия не действуют. Обрати внимание, что столы продаются по местам. Если хочешь сидеть без подсадки, нужно выкупать стол целиком.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи