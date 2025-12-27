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Красная площадь — ключ к Москве

У памятника Жукову, Красная площадь, 1

Начало:

Завершение:

2150₽
Возраст 6+

Про событие

Прогуляешься по Красной площади и её окрестностям — легко, стильно и информативно. В программе: • Откуда у площади забавное прозвище «Шереметьево» • Легенда о мастерах собора у рва и грозном заказчике • Путь, по которому Дмитрий Донской въезжал в город после Куликова поля • Почему главную кремлёвскую башню называли Фроловской и что открыли реставраторы под старым цементом • Где начинались владения самой скандальной помещицы-душегубицы XVIII века • Как жили и учились люди в разные эпохи — от царских времён до СССР Места, которые ты увидишь: Красная площадь, Васильевский спуск, Варварка, Рыбный переулок, Биржевая площадь, Богоявленский переулок, Никольская улица, Лубянская площадь, Театральная площадь, Большой театр, храм Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Лобное место, Спасская башня Кремля, Кремль, Мавзолей Ленина, собор Казанской Иконы Божией Матери, Нулевой километр, Александровский сад и другие. Чтобы твоя прогулка состоялась, пожалуйста, зарегистрируй билет у организатора сразу после покупки. Тебе передадут телефон гида для связи и уточнят место встречи.

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