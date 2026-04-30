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Космическое в искусстве

Ностальгия, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 16+

Про событие

Благотворительный лекторий о космосе в кино и искусстве — пространстве, где наука, воображение и страх соединяются в единый образ. Вместе с исследователем киноязыка Тасей Филиной узнаешь, как кинематограф даёт пережить то, что невозможно в реальности: приблизиться к звездам, ощутить масштаб и увидеть небесные тела. От первых мечтаний до экранных миров — путь, где литература уступила место визуальному опыту. В стоимость включен любой напиток. Часть собранных средств будет направлена на поддержку детей и молодых людей с особенностями развития — подопечных фонда «Образ жизни».

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