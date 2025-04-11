На дегустации в День космонавтики предлагаем найти связь между вином и космосом. Откроешь для себя мир биодинамики, где традиции виноделия сочетаются с уважением к земле и экосистеме. Познакомишься с интересными образцами вин, созданных в гармонии с природой. Узнаешь, какие методы используют биодинамисты, как они влияют на свойства вина, и причем тут звезды, Луна и Солнце. Ведущий расскажет об истории и особенностях биодинамического виноделия, различиях сортов и стилей, правильной подаче и подходящих бокалах. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.