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Коробка воспоминаний (Memory Box)

Restaurant by Deep Fried Friends
Яузская улица, 10/2с2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Винтажные сокровища, вещи из старых фильмов и образы, которые когда-то существовали только в воображении — всё это стало частью новой коллекции Коробки воспоминаний (Memory Box) от 9ii. В эту субботу откроешь шкатулку, наполненную наивностью, нежностью, сентиментальностью и уверенностью. Начало в презентации в 17:00, тебя ждёт: — презентация и примерка украшений — бесплатные напитки — специальные десерты — распродажа архивных коллекций бренда В 23:30 — вечеринка Kedr Livanskiy Sofia Rodina МС Улыбочка Laladevochka Porcelainbonez Вход на вечеринку — платный. На вечеринку действует дресс-код и фейс-контроль.

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