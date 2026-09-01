Винтажные сокровища, вещи из старых фильмов и образы, которые когда-то существовали только в воображении — всё это стало частью новой коллекции Коробки воспоминаний (Memory Box) от 9ii. В эту субботу откроешь шкатулку, наполненную наивностью, нежностью, сентиментальностью и уверенностью. Начало в презентации в 17:00, тебя ждёт: — презентация и примерка украшений — бесплатные напитки — специальные десерты — распродажа архивных коллекций бренда В 23:30 — вечеринка Kedr Livanskiy Sofia Rodina МС Улыбочка Laladevochka Porcelainbonez Вход на вечеринку — платный. На вечеринку действует дресс-код и фейс-контроль.