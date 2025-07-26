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Корейская волна

Live Арена, рабочий посёлок Новоивановское, 145

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 13000₽
Возраст 0+
Необычное
Фестивали

Про событие

Фестиваль корейской культуры: музыка, бьюти, танцы, кухня и мода Кореи. Событие для поклонников корейской культуры в России. Масштабное шоу погрузит зрителя в феномен корейской волны и подарит возможность прикоснуться к культуре, моде и шоу бизнесу Южной Кореи. Все, что ты видел через экраны своих гаджетов, теперь окажется реальностью. Тебя ждут К-pop, К-rock, тхэквондо, танцоры и DJ в декорациях дорам. Программа по ссылке выше (кнопка «Купить билет»).

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