Фестиваль корейской культуры: музыка, бьюти, танцы, кухня и мода Кореи. Событие для поклонников корейской культуры в России. Масштабное шоу погрузит зрителя в феномен корейской волны и подарит возможность прикоснуться к культуре, моде и шоу бизнесу Южной Кореи. Все, что ты видел через экраны своих гаджетов, теперь окажется реальностью. Тебя ждут К-pop, К-rock, тхэквондо, танцоры и DJ в декорациях дорам. Программа по ссылке выше (кнопка «Купить билет»).