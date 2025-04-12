В день космонавтики тебя ждёт концерт Space Jazz в сопровождении киновечера легендарного фильма «Интерстеллар». Space Jazz перенесут тебя в мир джазовых импровизаций, вдохновлённых космосом. Уникальная атмосфера и талантливые музыканты создадут волшебное звучание, которое станет идеальным вступлением к вечернему показу. После концерта тебя ждёт показ «Интерстеллар», одного из самых знаковых фильмов о космосе, который завораживает своим сюжетом и визуальными эффектами. В большом мультимедийном зале экраны окружат тебя по всему периметру, создавая эффект полного погружения в историю о поисках нового дома для человечества.