Концерт Space Jazz + Киновечер «Интерстеллар»
Берсеневский пер., 2, стр. 1
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Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Кино
Концерты
Про событие
В день космонавтики тебя ждёт концерт Space Jazz в сопровождении киновечера легендарного фильма «Интерстеллар». Space Jazz перенесут тебя в мир джазовых импровизаций, вдохновлённых космосом. Уникальная атмосфера и талантливые музыканты создадут волшебное звучание, которое станет идеальным вступлением к вечернему показу. После концерта тебя ждёт показ «Интерстеллар», одного из самых знаковых фильмов о космосе, который завораживает своим сюжетом и визуальными эффектами. В большом мультимедийном зале экраны окружат тебя по всему периметру, создавая эффект полного погружения в историю о поисках нового дома для человечества.
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