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Концерт московского брасс-бэнда «Вторая Линия»

Малая Семёновская улица, 5с3

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1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Оркестр «Вторая линия» — это живое воплощение культуры уличных джазовых шествий Нового Орлеана. С 2015 года музыканты превращают московские проспекты в пространство безудержного веселья, возвращая в городскую среду традицию шумных и ярких парадов. Что тебя ждёт? Традиционный секондлайн во всей красе: мощные духовые, драйвовые барабаны, африканские ритмы и объединяющие кричалки. В программе — самые танцевальные джазовые гимны и авторские композиции, приправленные безумными импровизациями. Это больше, чем просто концерт. Это громкая музыка, танцы без границ и энергия, которая не даёт устоять на месте.

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