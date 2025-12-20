Оркестр «Вторая линия» — это живое воплощение культуры уличных джазовых шествий Нового Орлеана. С 2015 года музыканты превращают московские проспекты в пространство безудержного веселья, возвращая в городскую среду традицию шумных и ярких парадов. Что тебя ждёт? Традиционный секондлайн во всей красе: мощные духовые, драйвовые барабаны, африканские ритмы и объединяющие кричалки. В программе — самые танцевальные джазовые гимны и авторские композиции, приправленные безумными импровизациями. Это больше, чем просто концерт. Это громкая музыка, танцы без границ и энергия, которая не даёт устоять на месте.