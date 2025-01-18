Концерт «Belated love» | История любви в стиле джаз
улица Орджоникидзе, 1
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от 1500₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Про событие
Ты приглашён на концерт Марии Кочелягиной и Symbelwlonc bend! В этот вечер тебя ждёт авторская музыкальная программа «Belated love» - история любви в стиле джаза и блюза первой половины ХХ века. Концерт пройдёт в поддержку дебютного авторского альбома Марии Кочелягиной.
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