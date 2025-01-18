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Концерт «Belated love» | История любви в стиле джаз

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

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Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Ты приглашён на концерт Марии Кочелягиной и Symbelwlonc bend! В этот вечер тебя ждёт авторская музыкальная программа «Belated love» - история любви в стиле джаза и блюза первой половины ХХ века. Концерт пройдёт в поддержку дебютного авторского альбома Марии Кочелягиной.

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