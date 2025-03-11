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Конфуций: Что такое порядок? + Учимся создавать порядок надолго

Большой Сухаревский переулок, 16

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Говорят, Конфуций никогда не садился на криво постеленную циновку. Перфекционизм? Нет, следование ритуалу. Ритуал для него — не застывшие формы, а живое отражение на земле законов Неба. Порядок, который нас всех привлекает, тоже может быть живым и долговременным. Он может быть не только «горизонтальным», когда мы просто раскладываем всё по местам, но и «вертикальным», когда создаётся иерархия ценностей. Гармоничное сочетание обоих видов порядка делает его по-настоящему живым и превращает в своего рода ритуал. В практической части занятия у тебя будет возможность сделать упражнения на сочетание «горизонтального» и «вертикального» порядка при устройстве физических пространств разного рода и поразмышлять о внутреннем порядке. Ведущий — Борис Хомичев, преподаватель философской школы «Новый Акрополь», стаж более 10 лет.

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