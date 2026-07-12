ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Комплементарность

ТЦ Европолис. просп. Мира, 211, корп. 2. Участники собираются в Resto Bar, который расположен на 2 этаже при кинотеатре Мираж Синема

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Игра, в которой ароматы ищут свою пару, а люди — самих себя. Это не мастер-класс по парфюмерии и не просто игра. Это сенсорное приключение, где через запахи и ассоциации участники открывают новый язык восприятия. Синестеты — это люди, чьи ощущения переплелись. Они «видят» музыку и «слышат» запахи. Они проводники в мир, где нет границ между ощущениями. Мы не учим «правильным» сочетаниям — мы даём ключ, позволяющий соединять ассоциации от разных чувств в единый образ. Практикум — идеальный способ провести время вдвоём: без неловкости, с интригой и общим результатом — парой крафтовых взаимодополняющих ароматов на память из бесспиртового набора «Комплементарность». Это увлекательный эксперимент — тонкая психологическая игра, где ароматы становятся мостом к невысказанному. Участникам гарантирован яркий нестандартный опыт. Билеты приобретаются заранее у организатора в тг. Стоимость: 5000 руб — общий билет на 1, 2 или 3х человек. 4ый участник и все последующие по 1000 рублей. Связь через мессенджер +79999866941 (max/ тг/ wa) Событие проходит каждое воскресенье. Практикум по синестезии от Мультисенсория Bid4Love можно проводить по договоренности. Время согласовывается.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста