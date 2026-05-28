Кино — искусство, погружающее зрителя в историю героя на многих уровнях. Не последнюю очередь в этом погружении играют интерьерные декорации. Иногда они служат выверенным фоном происходящего, а иногда становятся полноценным действующим лицом. Но неизменно интерьеры рассказывают свои истории, формируя атмосферу, усиливая драму и помогая раскрыть созданные режиссером характеры героев. На лекции разберёшь, как пространство в кадре начинает «работать»: — какую задачу выполняют интерьеры в кино — как через пространство передаются эмоции и внутреннее состояние героев — какими способами достигается иллюзия реальности и почему люди в неё верят — какие приемы из кино-интерьеров можно применить в жизни — и, конечно, разберёшь примеры из культовых фильмов и сериалов. После этой лекции ты сможешь смотреть на кино по-новому. О лекторе: Виктория Федосенко – искусствовед, практикующий дизайнер интерьеров, автор рубрик по дизайну на Ютуб. В стоимость любого билета включено угощение.