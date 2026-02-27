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Комната №7

Чистопрудный бульвар, 25

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Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль-загадка, мистическая хоррор-комедия о том, что нас объединяет. По пьесе классика британского абсурда Гарольда Пинтера. Роуз теперь счастливо живёт с любимым мужем на новом месте, в новой квартире, в новом городе. Однако её прошлая жизнь очень не хочет, чтобы её забывали, и в любой момент может её навестить… В самом спектакле будет много смешного и ужасного (иногда одновременно), что отвечает современным реалиям и заявленному жанру мистического хоррора-комедии. Продолжительность – 1 час 30 минут.

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