Коммуникативная игра с разнообразными заданиями, которая поможет познакомиться с новыми людьми и лучше узнать себя. Представь, что ты где-то в горах? Вокруг поднимаются горные пики, тебя обдувает лёгкий ветерок. Светит солнце, ты неторопливо идёшь своим маршрутом вместе со своими спутниками. Во время привалов, ты садишься в круг и говоришь о жизни, местах, желаниях, любви и увлечениях. Представил/а? Именно эту атмосферу постараются воссоздать на коммуникативной игре «В сердце гор» Здесь место для знакомства, интересных разговоров по душам и командной работы. Не нужно придумывать вопросы и темы для обсуждения. За тебя всё сделают правила игры. Твоя цель — отдохнуть, познакомиться с попутчиками и, конечно, набрать максимальное количество игровых ресурсов и добраться в самое сердце гор. Автор и ведущая — Яна Михеева: психолог, игропрактик, когнитивно-поведенческий терапевт, автор трансформационных игр. Регистрация в тг