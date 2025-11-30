ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Путешествие «В сердце гор»

уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Коммуникативная игра с разнообразными заданиями, которая поможет познакомиться с новыми людьми и лучше узнать себя. Представь, что ты где-то в горах? Вокруг поднимаются горные пики, тебя обдувает лёгкий ветерок. Светит солнце, ты неторопливо идёшь своим маршрутом вместе со своими спутниками. Во время привалов, ты садишься в круг и говоришь о жизни, местах, желаниях, любви и увлечениях. Представил/а? Именно эту атмосферу постараются воссоздать на коммуникативной игре «В сердце гор» Здесь место для знакомства, интересных  разговоров по душам и командной работы. Не нужно придумывать вопросы и темы для обсуждения. За тебя всё сделают правила игры. Твоя цель — отдохнуть, познакомиться с попутчиками и, конечно, набрать максимальное количество игровых ресурсов и добраться в самое сердце гор. Автор и ведущая — Яна Михеева: психолог, игропрактик, когнитивно-поведенческий терапевт, автор трансформационных игр. Регистрация в тг

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста