Окунёшься в настоящую сказку чтобы поговорить про отношения. Для многих поиск отношений это настоящий путь, не всегда радостный, но зато полный приключений. В этой игре пройдёшь этот путь вместе. Что будешь делать: — гулять по сказочному миру; — узнавать больше о других участниках; — говорить про свой опыт отношений; — обсуждать страхи и ожидания, мечты и фантазии; — получать и дарить подарки; — выбирать самых откровенных участников; — и, если повезeт, найдeшь новых друзей и, возможно, не только. Автор и ведущая — Яна Михеева: психолог, игропрактик, когнитивно-поведенческий терапевт, автор трансформационных игр. Где: рядом с метро Аэропорт