Ты когда-нибудь мечтал/а отправиться в кругосветное путешествие? Сейчас — самое время! Несколько команд путешественников отправятся в невероятное приключение. А что бывает в путешествиях? — откровенные разговоры — разнообразные весёлые задания в стиле Активити — вопросы на общую эрудицию и смекалку Задача команды — оказаться первыми, кто достигнет точки финиша, и выиграть гонку вокруг света! Игра сочетает в себе коммуникативные аспекты (будут говорить о важном и немного личном), задания на эрудицию. Узнаешь, как хорошо участники команды могут понимать друг друга, потому что только сообща можно будет выиграть главный приз в этой невероятной гонке. Автор и ведущая — Яна Михеева: психолог, игропрактик, когнитивно-поведенческий терапевт, автор трансформационных игр. Где: рядом с метро Полянка