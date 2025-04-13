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Коммуникативная игра Heart in the highlands

уточняй у организатора

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1700₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Игра Heart in the highlands на английском языке. Это игра, наполненная запахом свободы и приключений. Она была вдохновлена походами и горами, где все — команда. И именно это ощущение хотелось сохранить в игре. Окажешься как будто около костра где-то в горах. Будешь говорить о важных и интересных вещах, а чтобы было интереснее, будет игра в хорошо известного «крокодила» и «алиас», где выиграть получится только сообща. Цель игры — собрать максимальное  количество драгоценных камней и добраться в самое сердце гор. И конечно, будут говорить только по-английски, чтобы получить максимальное количество практики. Игра впитала в себя всё лучшее из психологии, настольных игр и опыта походов ведущей. Автор и ведущая: Михеева Яна, психолог, игропрактик, когнитивно-поведенческий терапевт, автор трансформационных игр. Требуется уверенный уровень владения английским. Где: м. Полянка Регистрация: https://t.me/Socialize_reg_bot

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