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Комедия о смысле жизни

ул. Каланчевская, 33

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 7000₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Смешной музыкальный спектакль. Смесь жанров стендапа, театрального капустника и мюзикла с неожиданными ходами и решениями, где зритель не угадывает, что произойдёт в следующую минуту. Тема спектакля — рассуждения 4 молодых мужчин о смысле жизни. «Комедия о смысле жизни» - это спектакль-диалог, на который с трудом решается каждый из нас. Поэтому четверо обаятельных мужчин взяли все в свои руки и решили с помощью юмора расставить все точки над «i». В чём смысл жизни? Разве можно говорить об этом серьезно, да ещё и шутить? Ответы на эти вопросы ищи в сатирической философии Заячьего Стона. «Заячий стон» — это квартет актеров театра и кино, которые однажды решили стать знаменитыми. Коллектив театра — амбициозные, творческие и креативные ребята, создавшие свой театр, в котором они могут делать абсолютно всё, что захотят. И, поверь, они могут многое!

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Комментарии

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Джордж
5 апреля 2024, 07:02

Люди)) кто ходил, скажите свои впечатления;)

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Екатерина
6 апреля 2024, 21:29

Джордж, огонь🔥🔥🔥 рекомендую однозначно!!!

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