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Комбинация

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

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от 0₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Русская жара, хороводы до утра! В этот вечер поднимешь фонарики под «Знаешь ли ты», выйдешь в поле с конём, споёшь во весь голос Стрыкало и будешь отплясывать под Кадышеву. — Хороводы — Пляски на веранде под хиты 90-х, — Караоке под «Всё идёт по плану» и «На заре», — Алко-шоты за самые громкие припевы, — Барабан удачи — крути и выигрывай напитки и призы. По регистрации вход фри Без регистрации — вход 500р Вход строго 18+ (при себе иметь паспорт). Вечеринка — до самого утра. До встречи под луной и гармонь!

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