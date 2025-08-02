Русская жара, хороводы до утра! В этот вечер поднимешь фонарики под «Знаешь ли ты», выйдешь в поле с конём, споёшь во весь голос Стрыкало и будешь отплясывать под Кадышеву. — Хороводы — Пляски на веранде под хиты 90-х, — Караоке под «Всё идёт по плану» и «На заре», — Алко-шоты за самые громкие припевы, — Барабан удачи — крути и выигрывай напитки и призы. По регистрации вход фри Без регистрации — вход 500р Вход строго 18+ (при себе иметь паспорт). Вечеринка — до самого утра. До встречи под луной и гармонь!