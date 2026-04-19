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Коллажная встреча: Альтернативный постер фильма

Surf Coffee, проспект Вернадского, 41

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

А что если постер любимого фильма выглядел бы совсем иначе? Более дерзко, иронично или, наоборот, минималистично? На этой встрече будешь пересобирать любимые фильмы — буквально. Через коллаж. Перед тем, как приступить к делу, тебе расскажут о разных видах и техниках коллажа. А затем сделаешь свои собственные альтернативные версии постеров.

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