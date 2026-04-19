А что если постер любимого фильма выглядел бы совсем иначе? Более дерзко, иронично или, наоборот, минималистично? На этой встрече будешь пересобирать любимые фильмы — буквально. Через коллаж. Перед тем, как приступить к делу, тебе расскажут о разных видах и техниках коллажа. А затем сделаешь свои собственные альтернативные версии постеров.