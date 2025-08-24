Мастер-класс для женщин. Это не просто творческое занятие — это встреча с собой и с другими женщинами, которые ищут честное, тёплое окружение. Что тебя ждёт: — Мягкое введение в мир визуального языка: как образы влияют на наше восприятие себя. — Авторские вопросы, которые помогут раскрыть глубинные слои твоей личности. — Работа с журналами, цветами и композицией — без спешки и оценок. — Нетворкинг в женском кругу — возможность завести новые знакомства и найти подруг. — Тёплое комьюнити, где дружба после 30-ти — не миф, а реальность. — Интерпретация твоего коллажа — ты увидишь себя глазами стилиста и визуального эксперта. — Маленький ритуал на завершение — чтобы унести с собой не только работу, но и новое ощущение себя. Ведущая: Мария Зайцева — персональный стилист, эксперт по имиджу и создатель женского клуба «Шума» — пространства, где женщины встречаются в атмосфере поддержки, красоты и честного общения. Стоимость участия: 1800 рублей при записи до 21 августа, затем — 2000 рублей. Количество мест — всего 8. В стоимость включено: - материалы: множество журналов, клей, ножницы, бумага - бокал просекко - закуски и сладости