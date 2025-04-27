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Я в трёх проекциях: коллажная арт-терапия с психологом

Кафе «Эвергрин», Мантулинская улица, 26

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Арт-терапевтическая встреча, где ты сможешь услышать свои разные «я» и выразить их в визуальной форме. На встрече «Я в трёх проекциях» у тебя будет выбор: создать три отдельных мини-коллажа — для каждой проекции — или один большой, объединяющий разные грани тебя. Ты будешь творить 4 часа в уютной кофейне, с возможностью перерыва на кофе и ароматную выпечку. В безоценочной обстановке при поддержке психолога и коллажистки Екатерины. Особенность этой встречи — техника ассамбляжа: участники будут работать не только с бумагой, но и с объёмными материалами — тканями, пуговицами, лентами, пайетками и другими сокровищами, которые придадут твоей работе новые форму и содержание. Все материалы включены, а свою работу ты заберешь с собой.

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