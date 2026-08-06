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Колбаска Фест

В горе и в радости, Большая Сухаревская площадь, 1/2с1

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Колбасный фестиваль, сырный фестиваль, мясной фестиваль, копчёный фестиваль, вяленый фестиваль, варёный фестиваль, докторский фестиваль, жареный фестиваль и тд. Колбасируют в колбасный вечер: autophag, глия, Джартхаос, максимально колбасные гости +- Вход для всех свободный.

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