На мастер-классе ты узнаешь секреты приготовления авторских коктейлей из барной карты Ester, попробуешь себя в роли бармена и поучаствуешь в барном квизе с каверзными вопросами о коктейлях и не только. Что входит в стоимость? - приготовление 2 коктейлей под руководством бармена; - welcome-коктейль; - закуска на выбор; - квиз.