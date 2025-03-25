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Коктейльный мастер-класс

Ester, Большая Никитская улица, 22/2

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

На мастер-классе ты узнаешь секреты приготовления авторских коктейлей из барной карты Ester, попробуешь себя в роли бармена и поучаствуешь в барном квизе с каверзными вопросами о коктейлях и не только. Что входит в стоимость? - приготовление 2 коктейлей под руководством бармена; - welcome-коктейль; - закуска на выбор; - квиз.

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