Приготовишь сам и продегустируешь известные коктейли из любимых фильмов. Начнется мастер-класс с Кир Рояля из «Эмили в Париже», затем Космополитен из «Секса в Большом городе». А дальше… Дальше тебя ждёт парочка сюрпризов. Возможно, с утра понадобится знаменитый «Красный глаз» из фильма «Коктейль», но это уже совсем другая история. Каждый гость приготовит самостоятельно 3 коктейля, а после в командах создадим рецепт собственного коктейля в стиле популярных жанров кино. Коктейльные гуру обучат вас основам миксологии, шейк-искусства и правилам впечатляющей подачи. Вспомнишь любимые фильмы и культовые сцены, приготовишь коктейли и погрузишься в атмосферу Голливуда. В стоимость билета также включены небольшие закуски.