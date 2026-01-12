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Спектакли
Про событие
Современный моноспектакль о женщине, которая создала не только новый стиль, но и саму себя. Эта история не столько о моде, сколько о личности: о свободе и амбициях, любви и одиночестве, внутренней силе, противоречиях и цене успеха. Кем была Габриэль за легендарным именем Коко Шанель? Что скрывалось за безупречным образом женщины, изменившей представление о стиле и свободе? Это спектакль о человеке, который превратил собственную жизнь в легенду.
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