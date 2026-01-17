Каждый день нам нужно принимать какие-то решения. Иногда небольшие: что купить на ужин? Порой глобальные: переехать ли в другой город? Нам хочется, чтобы принимаемые нами решения всегда были рациональные, правильные и лучшие из возможных. Но в реальности всё не так... Поговорят о когнитивных искажениях — ошибках нашего мышления. Их существует несколько сотен, поэтому познакомишься с лишь малой их частью. На жизненных примерах разберёшься, как они устроены, как их избегать и чем они всё же могут быть полезны. О лекторе: Когнитивный психолог. Преподаватель департамента психологии НИУ ВШЭ.