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Когнитивные искажения: путеводитель по миру ошибок мышления

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

Каждый день нам нужно принимать какие-то решения. Иногда небольшие: что купить на ужин? Порой глобальные: переехать ли в другой город? Нам хочется, чтобы принимаемые нами решения всегда были рациональные, правильные и лучшие из возможных. Но в реальности всё не так... Поговорят о когнитивных искажениях — ошибках нашего мышления. Их существует несколько сотен, поэтому познакомишься с лишь малой их частью. На жизненных примерах разберёшься, как они устроены, как их избегать и чем они всё же могут быть полезны. О лекторе: Когнитивный психолог. Преподаватель департамента психологии НИУ ВШЭ.

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