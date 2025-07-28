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Книжный клуб по книге «Событие» Анни Эрно

Пространство Section, Поварская улица, 31/29

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

«Событие» – короткий и честный рассказ об опыте нежеланной беременности, основанный на биографии самой Эрно. Это книга, вопреки названию, посвящена чувствам и мыслям куда больше, чем событиям. Естественно, это не будет урок литературы: никакой обязаловки, никаких «верных ответов» или неправильных суждений. Вместо этого тебя ждёт пространство, где каждому мнению, интересу и вопросу есть место. Книга станет отправной точкой беседы, где участники обсудят, что такое автофикшен и почему он был так популярен, как письмо помогает оживить память, может ли оно быть терапевтичным и многое другое. Читать книгу не обязательно, в начале встречи ведущая расскажет про роман и его автора, так что ты сможешь свободно участвовать в беседе, даже если не знаком с текстом. Проведёт встречу Лена – нарративный практик, консультант в сфере сексуальных отношений и большой любитель поговорить про книги и не только. Запись в Телеграме – https://t.me/section_manager

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