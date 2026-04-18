Книжный клуб школы философии «Новый Акрополь» — это чтение и обсуждение великих книг от античности до наших дней. Участники встречаются, чтобы обсудить прочитанное и проникнуть в суть. Книга Петера Вольлебена «Тайная жизнь деревьев» — открытие сокровенного мира природы. Автор уверен: деревья — не безмолвная часть пейзажа, а живые существа со своим языком и чувствами. В книге много интересного о деревьях, но самое ценное — она учит быть человеком. На встрече предлагается вместе подумать: — Что выбрать — соперничество или сотрудничество? — Быть одиночкой — сила или слабость? — Какими мы должны быть, чтобы жить на этой прекрасной планете? Обрати внимание, что встречи не предполагают чтения вслух и разбора текста. Книги участники клуба читают дома, а встречаются, чтобы вместе размышлять, извлекать смысл и искать связь с жизнью. Вход свободный по предварительной регистрации. Продолжительность: 3 часа с перерывом.