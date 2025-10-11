Книжный клуб школы философии «Новый Акрополь» — это чтение и обсуждение великих книг от античности до наших дней. Участники встречаются, чтобы обсудить прочитанное и проникнуть в суть. Кадзуо Исигуро — лауреат всевозможных литературных премий и даже Оскара. Автор, задающий вопросы, на которые нет ответов. Этнический японец, написавший книгу, названную «одним из самых английских романов XX века». Когда его в 2017 году награждали Нобелевской премией по литературе, формулировка была следующей: «В романах большой эмоциональной силы он раскрыл бездну, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром». «Погребённый великан» — книга как раз о такой бездне. Здесь размыты границы жанров; здесь время — такой же герой, как и эльфы, огры, драконы и даже родной племянник короля Артура. Странные события происходят с героями романа в непонятное время. На встрече предлагается вместе подумать: — Что важнее — мир или справедливость? — Можно ли доверять своим суждениям? — Может ли память быть злом? Обрати внимание, что встречи не предполагают чтения вслух и разбора текста. Книги участники клуба читают дома, а встречаются, чтобы вместе размышлять, извлекать смысл и искать связь с жизнью. Встречу книжного клуба проводят: Наталия Наумова — руководитель книжного клуба школы философии «Новый Акрополь» на Арбате. Более 5 лет преподаёт в «Новом Акрополе» курс философии, истории религии и символизма культур. Ведёт авторские курсы по практическому Фэн Шуй. Любит читать и путешествовать. Марина Насырова — ведущая книжного клуба школы философии «Новый Акрополь» на Арбате. Филолог-германист, переводчик и преподаватель немецкого языка. Ревностно относится к чистоте русского языка. Любит бегать, ходить в театры и на выставки. Но больше всего на свете любит читать и обсуждать книги. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.