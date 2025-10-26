В начале осени хочется читать жизнеутверждающие, но уютные книги, дейтствие которых переносит поближе к серым крышам Парижа и скрипучему паркету квартир где-то в Марэ. «Элегантность ёжика» — как раз такая. Главные действующие лица романа — девочка-подросток, умная и образованная не по годам, пожилая консьержка, изучающая философские труды и слушающая Моцарта, богатый японец, поселившийся на склоне лет в роскошной парижской квартире… О том, что связывает этих людей, как меняется их жизнь после того, как они случайно находят друг друга, ты узнаешь, открыв этот прекрасный, тонкий, увлекательный роман. После обсуждения книги всех гостей клуба ждёт уютное чаепитие со свежими круассанами, приготовленными на кухне Frenchie на Тверской. О лекторе: Наталья Подъяпольская — редактор Frenchie и телеграм-канала votrechapeau, любительница современной литературы, киноман и адепт joie de vivre.