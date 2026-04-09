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Про событие
Non/fiction — это обширная программа событий, затрагивающая различные аспекты литературного мира. От увлекательных лекций о новинках и классике до театрализованных представлений — каждый посетитель найдёт мероприятие по душе. Время работы: 9-11 апреля с 11:00 до 21:00 12 апреля с 11:00 до 20:00
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