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Ярмарка интеллектуальной литературы Non/fictioN

Гостиный двор, улица Ильинка, 4

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 900₽
Возраст 6+
Выставки
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Non/fiction — это обширная программа событий, затрагивающая различные аспекты литературного мира. От увлекательных лекций о новинках и классике до театрализованных представлений — каждый посетитель найдёт мероприятие по душе. Время работы: 9-11 апреля с 11:00 до 21:00 12 апреля с 11:00 до 20:00

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