Non/fiction — это обширная программа событий, затрагивающая различные аспекты литературного мира. От увлекательных лекций о новинках и классике до театрализованных представлений — каждый посетитель найдёт мероприятие по душе. Время работы: 9-11 апреля с 11:00 до 21:00 12 апреля с 11:00 до 20:00