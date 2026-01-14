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Клуб «Киновзгляд»: «Любовное настроение»

Москино Ангара, Чонгарский бул., 7, Москва этаж 3

Начало:

Завершение:

380₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ фильма «Любовное настроение» на языке оригинала с русскими субтитрами — картину представит и обсудит её со зрителями киновед и продюсер Дмитрий Облётовый. О фильме: Гонконг, 1962 год. Су и Чоу снимают соседние комнаты в одной квартире. Их супруги всё время в отлучке. Однажды Чоу узнаёт сумочку Су, подаренную ей мужем, — у его жены такая же. А Су узнаёт галстук Чоу, подаренный ему женой, — такой же есть у её мужа. Оба понимают, что их супруги изменяют им друг с другом.

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