Показ фильма «Любовное настроение» на языке оригинала с русскими субтитрами — картину представит и обсудит её со зрителями киновед и продюсер Дмитрий Облётовый. О фильме: Гонконг, 1962 год. Су и Чоу снимают соседние комнаты в одной квартире. Их супруги всё время в отлучке. Однажды Чоу узнаёт сумочку Су, подаренную ей мужем, — у его жены такая же. А Су узнаёт галстук Чоу, подаренный ему женой, — такой же есть у её мужа. Оба понимают, что их супруги изменяют им друг с другом.