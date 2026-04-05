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  1. Москва
  2. События

Клин: один день ярких впеталений

уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

7000₽
Возраст 14+
Еда

Про событие

Устал от городской суеты? Тогда это мини-путешествие для тебя! Что тебя ждёт: – Музей-усадьба П.И. Чайковского. Окунёшься в атмосферу, где рождались великие мелодии, и почувствуешь дыхание эпохи. – Гастрономическая экскурсия на сыроварню к американцу Джею. Попробуешь невероятно вкусные сыры и узнаешь секреты их приготовления. – Завершишь день в настоящем банном чане на свежем воздухе. Это лучший способ расслабиться и получить настоящее удовольствие. Всё включено: – Завтрак – Трансфер – Экскурсия с гидом – Все активности по программе – Банный чан Чтобы забронировать место, напиши организатору в Телеграм или позвони по телефону.

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