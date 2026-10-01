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Клаудрэп эра (Cloudrap Era)

Берзёзка, Самокатная улица, 4с1

Начало:

Завершение:

999₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка-погружение в эпоху, когда SoundCloud был главным источником новой музыки, клипы снимались на видеокассету, а андеграунд захватывал интернет. Здесь ты снова окажешься в золотые годы клауд-рэпа — от первых релизов Yung Lean и Bones до расцвета Goth Money, Drain Gang и SoundCloud-сцены. Всю ночь прозвучат: Suicideboys, Bones, Yung Lean, Goth Money, Lil Peep, Bladee, Xavier Wulf, Chris Travis, Yung Russia, DJ Smokey, Night Lovell, Pouya, Ecco2k, Ramirez, Syringe, Ghostemane и многое другое. Лайн-ап: Диджей Artik + Spaida / Lil Den / Готические Орлы / Панкуша / Jacques Franko / Gosha Gold Fangs / Debo / Koya / Simon Darius / Sha Jeweler

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