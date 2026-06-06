Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. Мероприятие пройдёт в первом московском небоскрёбе. В месте, где зарождался русский Голливуд, где Булгаков познакомился со своей третьей женой, где на крыше функционировал полноценный ресторан с садом, а в подвале прошла целая театральная эпоха. Попасть в редакцию «Вопросы литературы», которая обитает на 10 этаже дома Нирнзее не так-то просто, но в этот вечер будет возможно. Познакомишься с литературным этажом и его историей, полюбуешься шикарным видом на Москву и, конечно, насладишься просмотром фильма и его разбором в уютной камерной обстановке. Что тебя ждёт: – Лекция о кинокартине и её режиссёре Стэнли Донене – Камерный просмотр фильма в оригинале, с русскими субтитрами – Интерактив: лёгкое обсуждение + памятный приз для самого активного участника! Бокал шампанского, брускетты с карамелизированной грушей, сыром бри, орехами и медом + ароматный чай входят в стоимость билета. Запись в ТГ