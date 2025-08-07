Смотри любимые фильмы, а после делись тем, что откликнулось и вдохновило в процессе просмотра. В чём уникальность именно этого киновечера? Тебя приглашают в безопасное простраство, в котором можно быть разным и проявляться (а можно просто созерцательно отдохнуть). Без опасения, что тебя будут выдёргивать из внутренних процессов и гнезда интроверта. В пространстве тебя будет ждать уют, чай и вкусняшки. Ведущие: Ника — хозяйка Норы, ведущая каддл пати и творческих форматов, телесно-двигательный практик. Вова — юнгианский психолог, телесный терапевт, любитель тёплых фильмов. Сколько стоит: 2300 руб. стандартный билет. Если ты приходишь с другом, который ещё не был в Норе, то для вас билет будет 2000р. Что будут показывать? Тебе предлагают угадать мультфильм:) Подсказку оставили в картинках. Будет скидка 300 руб для тех, кто угадает название мультфильма. Свои варианты можно написать по кнопке выше (P.s. можно попросить подсказку). Приходи наполняться через магию кино и общаться в новом формате! Запись и другие вопросы можно уточнить в ТГ по кнопке выше.