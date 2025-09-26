Возраст 18+
Кино
Про событие
Вадим привык ездить и жить по навигатору. Жизнь Веры — одно большое приключение. Двум противоположностям предстоит проехать 1400 километров на обычном городском такси, увидеть пять живописных городов и испытать миллион эмоций на пути друг к другу. Вход свободный. Бронь столов по номеру телефона.
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