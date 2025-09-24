Лекция о киноязыке Серджо Леоне с показом и обсуждением фильма в усадьбе Василия Лемана в центре старой Москвы. Ты узнаешь: – как вестерн обрёл вторую жизнь; – как Клинт Иствуд стал звездой; – существуют ли ещё вестерны, кроме американских. Продолжительность – 3 часа. Количество мест ограничено. В стоимость билета входят напитки и лёгкие закуски.