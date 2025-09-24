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Киновечер: Серджо Леоне «За пригоршню долларов»

Арт-кластер «Творческие Люди», Гороховский переулок, 19

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Лекция о киноязыке Серджо Леоне с показом и обсуждением фильма в усадьбе Василия Лемана в центре старой Москвы. Ты узнаешь: – как вестерн обрёл вторую жизнь; – как Клинт Иствуд стал звездой; – существуют ли ещё вестерны, кроме американских. Продолжительность – 3 часа. Количество мест ограничено. В стоимость билета входят напитки и лёгкие закуски.

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