Ричард - американский юноша, жаждущий приключений - отправляется в Таиланд, где в дешевой гостинице знакомится со странным человеком. Этот человек передает ему карту таинственного острова, где «трава» растет как сорняк, а на пляже живет коммуна. Это и есть рай на Земле. Ричард знакомится с парочкой французов, и они втроем отправляются на этот остров.