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Киновечер «Пляж»

Капитан неба, Мира, 70

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Ричард - американский юноша, жаждущий приключений - отправляется в Таиланд, где в дешевой гостинице знакомится со странным человеком. Этот человек передает ему карту таинственного острова, где «трава» растет как сорняк, а на пляже живет коммуна. Это и есть рай на Земле. Ричард знакомится с парочкой французов, и они втроем отправляются на этот остров.

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