Просмотр детектива Исчезнувшая. Роман написала Гиллиан Флинн, и она же адаптировала сценарий. Это редкость в Голливуде. Именно поэтому мрачный юмор и диалоги перенеслись на экран без потерь. После просмотра разберут сюжет: повороты, мотивы, детали.