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Просмотр детектива Исчезнувшая. Роман написала Гиллиан Флинн, и она же адаптировала сценарий. Это редкость в Голливуде. Именно поэтому мрачный юмор и диалоги перенеслись на экран без потерь. После просмотра разберут сюжет: повороты, мотивы, детали.
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