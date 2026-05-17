Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. Готовься к бурному обсуждению и дебатам по поводу противоречивого фильма современности. Деньги или любовь? Дакота Джонсон и Педро Паскаль в ироничной драме о современных отношениях. Люси, лучшая сотрудница нью-йоркского брачного агентства, мастерски составляет пары, но сама ни с кем не встречается в уверенности, что выйдет замуж только за очень богатого. Однажды на свадьбе клиентов Люси знакомится с братом жениха, мужчиной во всех отношениях приятным и к тому же миллионером, и в этот самый момент в её жизнь возвращается бывший парень — актёр-неудачник, которого она бросила из-за проблем с деньгами. Что тебя ждёт: — Лекция о кинокартине и её режиссёре Селин Сон; — Камерный просмотр фильма на большом экране; — Интерактив: Лёгкое обсуждение + приз для самого активного участника; — Начос, бокал шампанского, невероятно вкусная запечённая морковь с соусом тар-тар авторского приготовления и ароматный чай входят в стоимость билета. Можешь одеться в стиле Дакоты Джонсон и Педро Паскаля, сделают тебе красивые фотокарточки на память. Запись в ТГ